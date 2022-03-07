Искусственный интеллект сможет расшифровать хрюканье свиней

Учёные из Копенгагенского университета создали переводчик Alpig, преобразующий звуки, издаваемые свиньями, в сообщения об эмоциональном состоянии животного.

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Для этого исследователи записали почти 7,5 тысяч различных звуков, которые издавали 400 свиней, содержащихся на фермах. Чтобы получить как можно больше звуков, учёные кормили животных обычной едой и лакомствами, давали различные игрушки и незнакомые предметы.

Кроме того, записывались звуки, которые свиньи издавали в различных ситуациях, от рождения поросёнка до ожидании своей участи на бойне.