Искусственный интеллект сможет расшифровать хрюканье свиней

Учёные из Копенгагенского университета создали переводчик Alpig, преобразующий звуки, издаваемые свиньями, в сообщения об эмоциональном состоянии животного.
Для этого исследователи записали почти 7,5 тысяч различных звуков, которые издавали 400 свиней, содержащихся на фермах. Чтобы получить как можно больше звуков, учёные кормили животных обычной едой и лакомствами, давали различные игрушки и незнакомые предметы.
Кроме того, записывались звуки, которые свиньи издавали в различных ситуациях, от рождения поросёнка до ожидании своей участи на бойне.
Руководитель проекта утверждает, что свиньи выражают положительные и отрицательные эмоции различными звуками. Например, довольные свиньи издают короткие всхрюкивания, а пронзительный визг свидетельствует о том, что животное испытывает боль или стресс.