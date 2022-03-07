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1 час назад

VK сообщил о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах ВКонтакте

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В VK сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в Клипах «ВКонтакте», также соцсеть отмечает массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов.

Клипы ВКонтакте установили новый рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах «ВКонтакте» с общим призовым фондом 100 млн рублей», — сообщила пресс-служба соцсети.

Ранее «ВКонтакте» представила финансовые и продуктовые результаты в IV квартале и в 2021 году.

2 марта сообщалось, что «ВКонтакте» фиксирует резкий всплеск аудитории и просмотра контента.

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