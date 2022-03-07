Клипы ВКонтакте установили новый рекорд

«Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах «ВКонтакте» с общим призовым фондом 100 млн рублей», — сообщила пресс-служба соцсети.