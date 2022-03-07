Расшифрованы эмоции свиней

Международная команда ученых расшифровала эмоции свиней. Для этого исследователи пользовались аудиозаписями со звуками, издаваемыми свиньями в разных ситуациях. Статья о проделанной работе опубликована в журнале Scientific Reports.

Фото: Michael Strobel / Pixabay Michael Strobel / Pixabay

Изучение эмоций животных — достаточно новая область исследований, которая появилась около 20 лет назад. В настоящее время уже признано, что на общее состояние скота влияет его психическое здоровье. Однако большая часть исследований все равно сосредоточена на физическом здоровье. Так, уже существуют автоматизированные системы, которые отслеживают разные показатели здоровья животных. Аналогичных систем для отслеживания психического здоровья скота, однако, все еще не придумано.

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Исследователи получили почти 7,5 тысяч аудиозаписей со звуками, которые издавали более 400 свиней в разных ситуациях. Ситуации, в которых находились свиньи, разделены на позитивные и негативные. Так, позитивные эмоции свиньи испытывают, когда в детстве пьют молоко матери или когда вновь встречаются со своей семьей после расставания. Негативные эмоции свиньи проявляли во время расставания с другими особями, при драках, кастрации и перед убоем. Ученые также помещали свиней в экспериментальные сценарии, чтобы добиться более тонких граней эмоций. Так, свиней могли поместить в загон с едой и игрушками или же в абсолютно пустой. Также свиньям также представляли новые незнакомые для них объекты, с которыми они взаимодействовали.

Исследователи проанализировали аудиозаписи в поисках определенных паттернов звуков, связанных с эмоциями. В прошлых работах уже было показано, что звуки более высоких частот (крики, визги) характерны для негативных ситуаций, а более низких (хрюканье, лающие звуки) — и для позитивных, и для негативных. Теперь ученые выяснили, что в позитивных ситуациях свиньи издают более короткие звуки, которые обычно мало меняются по громкости. Так, издаваемое свиньями хрюканье представляет собой сначала высокий звук, который постепенно снижается по частоте. Обучив алгоритм распознавать эти звуки, ученые смогли соотносить 92% звуков с эмоциями.