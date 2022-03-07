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4 часа назад

Смартфоны Samsung уличили в обмане тестов производительности

Lenta.ruLenta.ru

Создатели популярного бенчмарка Geekbench исключили флагманы Samsung из рейтинга производительности из-за обмана. Об этом сообщает издание Android Police.

Смартфоны Samsung уличили в обмане тестов производительности
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Представители сервиса заявили, что отключили доступ к Geekbench некоторым смартфонам Samsung. Популярный бенчмарк предназначен для замера мощности мобильных устройств. В заявлении объясняется, что в компании пришли к подобной мере в качестве реакции на манипуляции с тестами. Создатели Geekbench заявили, что флагманские смартфоны в бенчмарках показывали максимальную производительность, хотя мощность устройств при работе в остальных приложениях ограничивалась.

«Мы рассматриваем это как манипуляцию тестами, поскольку основные тестовые приложения, включая Geekbench, оказались под влиянием этой службы», — говорится в сообщении. Авторы имели в виду сервис Samsung Game Optimizing Service (GOS), который оптимизирует производительность смартфонов бренда.

В Geekbench решили отключить от тестирования все новые флагманы серии Galaxy S22, а также аппараты, входящие в линейки Galaxy S21, S20 и S10. При этом пользователи будут иметь возможность замерять производительность девайсов серий Galaxy Note и Galaxy A.

Журналисты отметили, что Geekbench и ранее ограничивала доступ к своему сервису для ряда устройств. Так, в 2020 году сервис отключил от рейтинга самых мощных смартфонов аппараты OnePlus на OnePlus 9 и 9 Pro.

В начале марта энтузиасты обвинили Samsung в намеренном замедлении производительности приложений на своих смартфонах. В списке программ, которые подлежали замедлению, нашли сервисы Microsoft Office, Netflix, Google Keep, TikTok и встроенные приложения Samsung.

Наука и техника,Netflix,Google,Microsoft,
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