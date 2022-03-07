TikTok запретил россиянам выкладывать видео

Китайский сервис коротких видео TikTok ограничил пользователям из России доступ к некоторым функциям. Из-за закона о фейках об армии российские блогеры не могут выкладывать ролики и вести прямые эфиры. По этому закону Роскомнадзор уже заблокировал на территории РФ несколько российских и зарубежных СМИ — «Медузу», «Голос Америки», «Радио Свобода» (все — признаны в России иностранными агентами), а также «Би-би-си» и Deutsche Welle.

О приостановке работы в России руководство TikTok рассказало в твиттере. По словам представителей компании, платформа — творческое пространство для развлечений в тяжёлые времена, но безопасность сотрудников компании стоит на первом месте.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем все последствия для безопасности», — говорится в обращении.

По словам представителей TikTok, сообщения между пользователями будут работать в обычном режиме.

В конце февраля Роскомнадзор потребовал от TikTok «исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности». Указанные материалы, согласно заявлению ведомства, в большинстве случаев имеют «ярко выраженный антироссийский характер».

После начала военной операции на Украине в России заблокировали более 10 СМИ . Среди них — «Медиазона», Republic и «Дождь» (все — признаны в России иностранными агентами), The Village и «Эхо Москвы». Издания обвинили в распространении фейков о действиях российских военных.