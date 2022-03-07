Razer представила клавиатуру, распознающую силу нажатия

Главной особенностью модели является распознание силы нажатия. Клавиатура регистрирует два дополнительных режима — нажатие на 1,5 мм и на 3,6 мм. На все из них можно назначить дополнительные функции и действия. Аналогичные возможности были у другой модели Razer, выпущенной год назад — Huntsman V2 Analog. Только она является полноразмерной, а Mini занимает на 60% меньше места.