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3 часа назад

Razer представила клавиатуру, распознающую силу нажатия

CyberSport.ruCyberSport.ru

Razer анонсировала мини-клавиатуру Huntsman Mini Analog. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Razer представила клавиатуру, распознающую силу нажатия
Фото: RazerRazer

Главной особенностью модели является распознание силы нажатия. Клавиатура регистрирует два дополнительных режима — нажатие на 1,5 мм и на 3,6 мм. На все из них можно назначить дополнительные функции и действия. Аналогичные возможности были у другой модели Razer, выпущенной год назад — Huntsman V2 Analog. Только она является полноразмерной, а Mini занимает на 60% меньше места.

Клавиатура также оснащена подсветкой каждой кнопки и отсоединяемым кабелем USB-C в оплётке. Устройство обойдётся в $150.

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