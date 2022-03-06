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3 часа назад

Исследователи смогли восстановить кость с помощью звуковых волн

Машины и МеханизмыМашины и Механизмы

Австралийские учёные смогли восстановить кость, направив на стволовые клетки высокочастотный звук.

Исследователи смогли восстановить кость с помощью звуковых волн
Фото: University of Chicago NewsUniversity of Chicago News

По сравнению с другими экспериментальными методами, используемыми в регенеративной медицине, новый метод более быстр, экономичен и прост в реализации. Кроме того, регенерация костей с помощью стволовых клеток костного мозга — зачастую болезненный процесс.

«Использование звуковых волн вдвое сокращает процесс превращения стволовых клеток в костные. Метод не требует задействования каких-либо препаратов, ускоряющих рост костей. Наш девайс может быть усовершенствован для того, чтобы воздействовать на большое количество клеток, что важно в сфере инженерии тканей», — рассказывает исследовательница Эми Гелми.

Небольшое устройство, созданное исследователями, генерирует звуковые волны частотой выше 10 МГц, то есть за пределами слышимого спектра. В рамках испытаний учёные по 10 минут в день течение 5 дней направляли волны на стволовые клетки, что позволило интенсифицировать рост кости. Технологию планируется дополнять.

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