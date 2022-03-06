Исследователи смогли восстановить кость с помощью звуковых волн

«Использование звуковых волн вдвое сокращает процесс превращения стволовых клеток в костные. Метод не требует задействования каких-либо препаратов, ускоряющих рост костей. Наш девайс может быть усовершенствован для того, чтобы воздействовать на большое количество клеток, что важно в сфере инженерии тканей», — рассказывает исследовательница Эми Гелми.