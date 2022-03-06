Nvidia отказалась от поставок в Россию

Он добавил, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.

Другие крупные американские технологические компании также приостановили продажи в Россию. Microsoft заявила, что приостановит «все новые продажи» в России, включая ОС Windows, облачные сервисы Microsoft и консоль Xbox. AMD, и Intel также заявили, что прекращают продажи чипов в Россию и Белоруссию.