Nvidia отказалась от поставок в Россию

Компания Nvidia приостановила поставки российским ритейлерам на фоне украинских событий. Об этом представитель компании сообщил порталу PCMag.
«Мы не продаем в Россию», — заявил он.
Он добавил, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.
Другие крупные американские технологические компании также приостановили продажи в Россию. Microsoft заявила, что приостановит «все новые продажи» в России, включая ОС Windows, облачные сервисы Microsoft и консоль Xbox. AMD, и Intel также заявили, что прекращают продажи чипов в Россию и Белоруссию.