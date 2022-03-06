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12 минут назад

Nvidia отказалась от поставок в Россию

Елена Прошина

Компания Nvidia приостановила поставки российским ритейлерам на фоне украинских событий. Об этом представитель компании сообщил порталу PCMag.

Nvidia отказалась от поставок в Россию
Фото: ReutersReuters

«Мы не продаем в Россию», — заявил он.

Он добавил, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia.

IBM объявила об уходе с российского рынка

Другие крупные американские технологические компании также приостановили продажи в Россию. Microsoft заявила, что приостановит «все новые продажи» в России, включая ОС Windows, облачные сервисы Microsoft и консоль Xbox. AMD, и Intel также заявили, что прекращают продажи чипов в Россию и Белоруссию.

Наука и техника,Intel,IBM,Microsoft,
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