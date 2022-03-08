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46 минут назад

«Роскосмос» набирает дальневосточников на работу

Deita.ruDeita.ruиещё 1

На космодроме «Восточный» продолжается набор специалистов разных профессий, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Роскосмоса».

«Роскосмос» объявил о наборе дальневосточников на работу
Фото: РоскосмосРоскосмос

Как отметили в организации, в связи с активным строительством нового стартового комплекса для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» ведется формирование расчета по подготовке и пуску. К концу 2022 года в это новое структурное подразделение «Восточного» планируется принять на работу более 100 человек.

Работать на новейший российский космодром приезжают не только жители Амурской области, но и молодежь со всех уголков нашей страны. Спектр должностей широкий: от специалистов рабочих профессий, машинистов холодильных установок, слесарей механосборочных работ на стартовом столе — до инженеров мобильной башни обслуживания.

Новым сотрудникам предоставляется общежитие, а также для них организован трансфер до рабочего места из ближайших населенных пунктов.

Наука и техника,Роскосмос,
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