Мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за COVID-19

Ученые предупредили мужчин о проблемах с потенцией из-за COVID-19. Новые данные показывают, что проблемы с эрекцией и снижение качества сперматозоидов напрямую связаны с последствиями ковида. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Исследование на макаках-резусах, инфицированных SARS-CoV-2, показало, что простата, пенис и яички были инфицированы вирусом.

Открытие было сделано с использованием ПЭТ-сканирования, специально разработанного для выявления очагов инфекции. Ученые ожидали увидеть вирус в легких и носоглотке, поскольку пациенты теряли вкус и обоняние.

«Но неожиданностью стало распространение вируса в мужских половых путях. Мы понятия не имели, что найдем там вирус», — сказал Томас Хоуп, профессор клеточной биологии в Северо-Западной школе медицины им. Файнберга.

По его словам, результаты показывают, что боль в яичках, эректильная дисфункция, гипогонадизм, снижение количества и качества сперматозоидов и снижение фертильности, связанные с инфекцией SARS-CoV-2, являются прямым следствием инфекции клеток мужского репродуктивного тракта.