В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
50 минут назад

Мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за COVID-19

Майк Габриелян

Ученые предупредили мужчин о проблемах с потенцией из-за COVID-19. Новые данные показывают, что проблемы с эрекцией и снижение качества сперматозоидов напрямую связаны с последствиями ковида. Об этом сообщает SciTechDaily.

Мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Исследование на макаках-резусах, инфицированных SARS-CoV-2, показало, что простата, пенис и яички были инфицированы вирусом.

Открытие было сделано с использованием ПЭТ-сканирования, специально разработанного для выявления очагов инфекции. Ученые ожидали увидеть вирус в легких и носоглотке, поскольку пациенты теряли вкус и обоняние.

«Но неожиданностью стало распространение вируса в мужских половых путях. Мы понятия не имели, что найдем там вирус», — сказал Томас Хоуп, профессор клеточной биологии в Северо-Западной школе медицины им. Файнберга.

По его словам, результаты показывают, что боль в яичках, эректильная дисфункция, гипогонадизм, снижение количества и качества сперматозоидов и снижение фертильности, связанные с инфекцией SARS-CoV-2, являются прямым следствием инфекции клеток мужского репродуктивного тракта.

Ранее стало известно, что заболевший коронавирусной инфекцией человек может быстро потерять мышечную массу.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители