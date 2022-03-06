В Telegram произошел массовый взлом каналов

Начиная с 24 февраля российские интернет-ресурсы регулярно сталкиваются с DDoS-атаками. С одной из самых мощных 26 февраля столкнулся портал «Госуслуги». Иной раз проблема настигает и сами СМИ. Например, 2 и 3 марта из-за DDoS-атак некоторое время часть пользователей не могли загрузить страницы «Газеты.Ru», «Известий», РБК и не только. Подробнее о том, кто стоит за массовыми DDoS-атаками против России — в материале «Газеты.Ru».