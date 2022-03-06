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4 часа назад

В Telegram произошел массовый взлом каналов

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Несколько Telegram-каналов были взломаны неизвестными, сообщает RT.

В Telegram произошел массовый взлом каналов
Фото: ReutersReuters

Во взломанных каналах появился призыв к участию в несанкционированных акциях протеста в России.

В частности неизвестные получили доступ к Telegram-каналам военных корреспондентов Евгения Поддубного и Александра Коца. На это указала телеведущая Ольга Скабеева.

По данным канала «O digital», появление одинаковых сообщений в мессенджере может быть связано со взломом ботов Crosser Bot и Controller Bot.

Начиная с 24 февраля российские интернет-ресурсы регулярно сталкиваются с DDoS-атаками. С одной из самых мощных 26 февраля столкнулся портал «Госуслуги». Иной раз проблема настигает и сами СМИ. Например, 2 и 3 марта из-за DDoS-атак некоторое время часть пользователей не могли загрузить страницы «Газеты.Ru», «Известий», РБК и не только. Подробнее о том, кто стоит за массовыми DDoS-атаками против России — в материале «Газеты.Ru».

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