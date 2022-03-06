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6 часов назад

Ученые переосмыслили эволюцию человека

Lenta.ruLenta.ru

Группа японских ученых из Университета Отаго обнаружила необычные следы на зубах диких японских макак, что заставило их переосмыслить путь эволюции человека. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Biological Anthropology.

Ученые переосмыслили эволюцию человека
Фото: EPAEPA

Антропологи проанализировали зубы макак и обнаружили на них равномерные царапины и бороздки, ранее выявлявшиеся только у предков современных людей, у которых они образовались в результате использования неких каменных инструментов, помещаемых между зубами.

«Это исследование заставляет задуматься о существующих теориях культуры, сопровождающей развитие человека, а также стимулирует произвести переосмысление ранних свидетельства культурных обычаев», — заявил один из авторов работы, доктор Ян Тоул.

Он добавил, что полученные результаты показывают то, как ученые интерпретируют культурные изменения в ходе эволюции человека.

В октябре 2021 года группа международных специалистов установила, что причиной вымирания мамонтов в Сибири стало резкое изменение климата, а не человеческая деятельность.

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