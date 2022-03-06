Spotify лишил россиян возможности оформить подписку

Музыкальный стриминговый сервис Spotify отменил в России продажи Premium подписки. Сообщается, что ограничения связаны с приостановкой работы платежных систем Mastercard и Visa.

Фото: Reuters Reuters

«В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что если сервис не сможет обработать оплату подписки, то пользователь будет переведен на бесплатный план обслуживания.