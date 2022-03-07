Ученые выяснили, как образуются воспоминания

В сети появились результаты свежего исследования учёных из Университета Южной Калифорнии. В рамках него специалисты проследили процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что эксперты экспериментировали с генетически модифицированными рыбами-зебрами в лабораторных целях. Такой выбор был обусловлен их прозрачностью в состоянии мальков — это сделало процесс изучения более простым.

В итоге, используя световое воздействие, команда проследила мозговую активность рыб. Затем ими же был изучен процесс формирования памяти в мозгу подопытных.