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36 минут назад

Учёные выяснили, как образуются воспоминания

Ferra.ruFerra.ruиещё 1

В сети появились результаты свежего исследования учёных из Университета Южной Калифорнии. В рамках него специалисты проследили процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр.

Ученые выяснили, как образуются воспоминания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что эксперты экспериментировали с генетически модифицированными рыбами-зебрами в лабораторных целях. Такой выбор был обусловлен их прозрачностью в состоянии мальков — это сделало процесс изучения более простым.

В итоге, используя световое воздействие, команда проследила мозговую активность рыб. Затем ими же был изучен процесс формирования памяти в мозгу подопытных.

Учёные выяснили, что тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить, Например, более страшные откладываются в памяти дольше. Специалисты считают, что свежее открытие позволит лучше понимать, с чем связан тот факт, что травматичные моменты жизни сложнее проработать.

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