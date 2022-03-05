Названа причина возникновения аномально высокой температуры на Шпицбергене

Российские исследователи впервые установили, что аномально высокая температура на Шпицбергене оказалась следствием влияния его рельефа на воздушный поток. Полученные данные, а также разработанная в ходе исследования методика позволят точнее анализировать климатические изменения в Арктики, сообщила в субботу пресс-служба Российского научного фонда.

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"Ученые выяснили, что обтекание воздушным потоком рельефа Арктических архипелагов приводит к росту температуры воздуха и уменьшению облачности, а это - к возможному резкому таянию ледников и снега. Виной тому так называемый фён - метеорологическое явление, в результате которого температура воздуха с подветренной стороны горных хребтов может увеличиваться более чем на десяток градусов, как показали уникальные наблюдения на Шпицбергене", - говорится в сообщении.

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За последние 40 лет сентябрьский минимум площади арктического морского льда снизился в полтора раза, а темпы роста температур сейчас втрое превышают средние по планете. Причины столь быстрого потепления до сих пор до конца не изучены. Одним из важных с климатической точки зрения регионов Арктики является архипелаг Шпицберген и отделяющий его от Гренландии пролив Фрама. Именно в этом районе теплые воды Гольфстрима проникают в Северный Ледовитый океан, а огромные объемы морского льда выносятся в более низкие широты, где впоследствии тают.

В своих исследованиях ученые полагаются на анализ длинных рядов данных наблюдений, выделяя климатические тренды, проявления погодной изменчивости и локальные эффекты. На Шпицбергене это особенно сложная задача, так как многочисленные горные хребты и пики оказывают сильное влияние на местную погоду и метеорологические величины.

Сотрудники Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН в ходе исследования в Арктике обратили внимание на случай, когда облачность в районе наблюдений отсутствовала, а температура воздуха у побережья Шпицбергена составила плюс 10 градусов Цельсия, в то время как вокруг архипелага она не поднималась выше минус 5-0 градусов. Исследователи выдвинули гипотезу, что наблюдавшиеся аномально высокие температуры и ясное небо могли быть обусловлены фёном.