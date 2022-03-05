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15 минут назад

Названа причина возникновения аномально высокой температуры на Шпицбергене

ТАССТАСС

Российские исследователи впервые установили, что аномально высокая температура на Шпицбергене оказалась следствием влияния его рельефа на воздушный поток. Полученные данные, а также разработанная в ходе исследования методика позволят точнее анализировать климатические изменения в Арктики, сообщила в субботу пресс-служба Российского научного фонда.

Названа причина возникновения аномально высокой температуры на Шпицбергене
Фото: ТАССТАСС

"Ученые выяснили, что обтекание воздушным потоком рельефа Арктических архипелагов приводит к росту температуры воздуха и уменьшению облачности, а это - к возможному резкому таянию ледников и снега. Виной тому так называемый фён - метеорологическое явление, в результате которого температура воздуха с подветренной стороны горных хребтов может увеличиваться более чем на десяток градусов, как показали уникальные наблюдения на Шпицбергене", - говорится в сообщении.

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За последние 40 лет сентябрьский минимум площади арктического морского льда снизился в полтора раза, а темпы роста температур сейчас втрое превышают средние по планете. Причины столь быстрого потепления до сих пор до конца не изучены. Одним из важных с климатической точки зрения регионов Арктики является архипелаг Шпицберген и отделяющий его от Гренландии пролив Фрама. Именно в этом районе теплые воды Гольфстрима проникают в Северный Ледовитый океан, а огромные объемы морского льда выносятся в более низкие широты, где впоследствии тают.

В своих исследованиях ученые полагаются на анализ длинных рядов данных наблюдений, выделяя климатические тренды, проявления погодной изменчивости и локальные эффекты. На Шпицбергене это особенно сложная задача, так как многочисленные горные хребты и пики оказывают сильное влияние на местную погоду и метеорологические величины.

Сотрудники Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН в ходе исследования в Арктике обратили внимание на случай, когда облачность в районе наблюдений отсутствовала, а температура воздуха у побережья Шпицбергена составила плюс 10 градусов Цельсия, в то время как вокруг архипелага она не поднималась выше минус 5-0 градусов. Исследователи выдвинули гипотезу, что наблюдавшиеся аномально высокие температуры и ясное небо могли быть обусловлены фёном.

В результате, им удалось не только доказать, что это был действительно фён, но и выявить конкретный механизм фёнового потепления. Отмечается, что полученные результаты являются первым столь детальным исследованием этого явления на Шпицбергене. А опробованная учеными методика поможет в дальнейшем учесть его влияние на метеорологические величины при анализе климатических изменений в архипелагах Арктики. Результаты работы опубликованы в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

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