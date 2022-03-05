У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили «черную плесень»

Восемь пациентов с тяжелым осложнением после COVID-19, так называемой «черной плесенью», вылечили врачи в Тюмени, сообщает «Ура.ру» со ссылкой пресс-службу Областной клинической больницы №2.
«Агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз, или „черная плесень“, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. На базе ОКБ №2 с начала пандемии необходимое лечение получили восемь пациентов с данным заболеванием», — заявили в медицинской организации.
Мукормикроз способен поражать слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа с большой скоростью, захватывая все новые области. Чтобы остановить заболевание, необходимо провести операцию и удалить пораженные ткани.
Антибиотики, которые массово назначают пациентам с коронавирусом, серьёзно подрывают иммунитет, делая людей уязвимыми для «чёрной плесени». Об этом ранее сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, применение антибиотиков скоро уберут из рекомендаций по борьбе с коронавирусом, оставив их только для пациентов, находящихся на ИВЛ.