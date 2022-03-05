У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили «черную плесень»

«Агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз, или „черная плесень“, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. На базе ОКБ №2 с начала пандемии необходимое лечение получили восемь пациентов с данным заболеванием», — заявили в медицинской организации.