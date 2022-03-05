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48 минут назад

Иммунолог допустил новый всплеск коронавируса в России

Мир24Мир24

Новая волна коронавируса может прийти в Россию. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передают «Известия».

Иммунолог допустил новый всплеск коронавируса в России
Фото: mir24.tv/ / Дарья Журавлёваmir24.tv/ / Дарья Журавлёва

Сейчас наблюдается спад заболеваемости ковидом, однако риск подъема не исключается. Крючков отмечает, что март и апрель сами по себе месяцы, которые находятся в списке ключевых в плане эпидемиологической ситуации.

Это время можно использовать для ревакцинации, советует иммунолог. Поскольку уровень коллективного иммунитета в России снизился с 57,8% до 56%

Ранее сообщалось, что в России полный курс вакцинации от коронавируса прошли 84 млн человек. Первым компонентом вакцины привились 87 949 768 человек.

Наука и техника,Николай Крючков,
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