Семга и скумбрия уменьшились в размерах

Экологи обнаружили, что размеры и масса тела семги и скумбрии из Северной Атлантики резко уменьшились в 2005 году и с тех пор остаются на 9-14% и 25-36% меньше типичного уровня 1990 годов. Эти аномалии были порождены глобальным потеплением, пишут исследователи в статье в журнале Science Advances.

"Мы проследили за тем, как менялись размеры тела и масса семги и скумбрии, обитающих в Северной Атлантике, и обнаружили, что в 2005 году их популяции пережили резкий экологический сдвиг. Его существование подтверждает гипотезу о том, что экосистемы этой части океана должны были резко измениться в результате ослабления течений, транспортировавших воду из Арктики в Норвежское море", - пишут ученые.

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Группа норвежских экологов и океанологов под руководством Кнута Фолльсета, профессора Норвежского исследовательского центра в Бергене, открыла один из первых примеров резких экологических сдвигов в Северной Атлантике, который был напрямую связан с глобальным потеплением.

Ученые совершили это открытие в рамках проекта по долгосрочному мониторингу состояния норвежских рек и связанных с ними регионов Атлантики, где обитают атлантическая семга и скумбрия, два важных промысловых вида рыбы. Норвежские экологи непрерывно наблюдают за состоянием популяций этих рыб, в том числе за изменениями их средних размеров и массы.

Глобальное потепление и экология океанов

В общей сложности за последние три десятка лет ученые поймали и всесторонне изучили свыше 52 тыс. нерестящихся особей семги и сопоставимое число взрослых скумбрий, приближавшихся к берегам Норвегии в сезон размножения. Недавно профессор Фолльсет и его коллеги подвели итоги этих наблюдений, что помогло им раскрыть резкое изменение в облике и тех, и других рыб.

На рубеже 2004 и 2005 годов, как обнаружили ученые, типичная длина тела скумбрии и семги почти мгновенно уменьшилась на 9-14%, а их масса - на 25-36%. Как подчеркивают экологи, резкое снижение массы и размеров промысловых рыб одновременно произошло во всех регионах Норвегии, но при этом они наиболее ярко проявлялись у ее южных берегов.

Последующие расчеты исследователей показали, что вероятной причиной этой резкой трансформации экосистем было то, что глобальное потепление резко ослабило приток холодных арктических вод, богатых нутриентами, в относительно теплые прибрежные регионы Европы. В пользу этого, в частности, говорит то, что типичные температуры воды в океане у берегов Норвегии выросли в середине 2000-х годов примерно на 1-1,5 градуса Цельсия, что не было возможно без ослабления арктических течений.