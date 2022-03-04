Storytel прекращает работу в России

«Storytel глубоко обеспокоен текущей войной на Украине и вызванным ею гуманитарным кризисом. Поэтому Storytel приостановит свою деятельность в России до дальнейшего уведомления, включая прекращение производства всего контента и приобретения нового контента в России», — говорится в сообщении.

Storytel открыл свое представительство в России в 2017 году. По данным РБК, мировая аудитория одного из самых крупных сервисов подписных сервисов аудио- и электронных книг в 2020 году составляла более 1 млн человек. Головной офис компании располагается в Стокгольме. Сервис работает более чем в 25 странах мира.