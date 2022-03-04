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8 часов назад

Storytel прекращает работу в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel приостанавливает свою деятельность в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Storytel прекращает работу в России
Фото: StorytelStorytel

«Storytel глубоко обеспокоен текущей войной на Украине и вызванным ею гуманитарным кризисом. Поэтому Storytel приостановит свою деятельность в России до дальнейшего уведомления, включая прекращение производства всего контента и приобретения нового контента в России», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что поддерживают народ Украины и координируют ряд инициатив через организацию в Польше.

Storytel открыл свое представительство в России в 2017 году. По данным РБК, мировая аудитория одного из самых крупных сервисов подписных сервисов аудио- и электронных книг в 2020 году составляла более 1 млн человек. Головной офис компании располагается в Стокгольме. Сервис работает более чем в 25 странах мира.

Ранее Apple объявила, что ограничит работу Apple Pay и других сервисов в России.

«Газета.Ru» выяснила, какие альтернативные сервисы оплаты с помощью смартфона работают прямо сейчас.

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