Storytel прекращает работу в России

Шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel приостанавливает свою деятельность в России. Об этом говорится в сообщении компании.
«Storytel глубоко обеспокоен текущей войной на Украине и вызванным ею гуманитарным кризисом. Поэтому Storytel приостановит свою деятельность в России до дальнейшего уведомления, включая прекращение производства всего контента и приобретения нового контента в России», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что поддерживают народ Украины и координируют ряд инициатив через организацию в Польше.
Storytel открыл свое представительство в России в 2017 году. По данным РБК, мировая аудитория одного из самых крупных сервисов подписных сервисов аудио- и электронных книг в 2020 году составляла более 1 млн человек. Головной офис компании располагается в Стокгольме. Сервис работает более чем в 25 странах мира.
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