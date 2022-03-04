Apple ограничила ремонт техники для россиян

Компания Apple ввела ограничения касающиеся работы авторизованных сервисных центров на территории России. Как сообщает «Лента.ру», сейчас они продолжают обслуживать клиентов в России, однако партнеры американской компании начали работать с ограничениями.

Так, в авторизованном сервисном центре «Бробролаб» перестали осуществлять платный ремонт техники.

«В Apple ограничили размещение заказов в негарантийных случаях. Разбитый экран, израсходовавший ресурс аккумулятор не заменим», — рассказали в сервисе.

Кроме того, специалисты СЦ не будут заниматься ремонтом устройств после контакта с водой, если в этом случае потребуется менять запчасти гаджета.