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34 минуты назад

Intel остановит поставки продукции в Россию

Лера Букина

Американская компания Intel объявила о приостановке поставок продукции своим клиентам в России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

Intel остановит поставки продукции в Россию
Фото: ReutersReuters

«Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии… Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом», — говорится в релизе.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Датский производитель игрушек Lego тоже принял решение приостановить поставки своей продукции в 81 магазин в России. В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались и мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche.

Наука и техника,Intel,General Motors,
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