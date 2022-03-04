Космонавт рассказал об отношениях россиян и американцев на МКС

Как правило, российские космонавты всегда находят общий язык с американцами и другими иностранными коллегами на борту Международной космической станции (МКС) Об этом, опираясь на опыт прошлых экспедиций, «Ленте.ру» рассказал Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

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«Согласно руководящим документам, которые есть по эксплуатации станции, у нас команда является единым экипажем на борту станции. И готовится единая программа, которая координируется Центрами управления полетами Москвы, Хьюстона и другими нашими зарубежными партнерами. Единая программа поступает на борт для выполнения каждым членом экипажа каждой части этой программы», — поделился космонавт.

Он полагает, что в нынешних обстоятельствах космонавты на станции придерживаются этой же технологии.

Запад ввел масштабные антироссийские санкции после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) независимыми государствами и начала специальную операцию на Украине.