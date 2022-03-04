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1 час назад

Космонавт рассказал об отношениях россиян и американцев на МКС

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Как правило, российские космонавты всегда находят общий язык с американцами и другими иностранными коллегами на борту Международной космической станции (МКС) Об этом, опираясь на опыт прошлых экспедиций, «Ленте.ру» рассказал Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Космонавт рассказал об отношениях россиян и американцев на МКС
Фото: WikipediaWikipedia

«Согласно руководящим документам, которые есть по эксплуатации станции, у нас команда является единым экипажем на борту станции. И готовится единая программа, которая координируется Центрами управления полетами Москвы, Хьюстона и другими нашими зарубежными партнерами. Единая программа поступает на борт для выполнения каждым членом экипажа каждой части этой программы», — поделился космонавт.

Он полагает, что в нынешних обстоятельствах космонавты на станции придерживаются этой же технологии.

Запад ввел масштабные антироссийские санкции после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) независимыми государствами и начала специальную операцию на Украине.

24 февраля президент США Джо Байден пообещал ввести санкции и против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на то, чтобы создать замену техническому вкладу России в функционирование МКС, у США уйдут годы, так как Россия отвечает за ориентацию станции, увод от опасных столкновений и доставку топлива.

Наука и техника,Андрей Борисенко,Дмитрий Рогозин,Джозеф Байден,Роскосмос,
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