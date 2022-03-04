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6 часов назад

В Meta прокомментировали блокировку Facebook в России

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Вице-президент компании Meta Ник Клегг прокомментировал блокировку социальной сети Facebook в России. Его слова передает ТАСС.

В Meta прокомментировали блокировку Facebook в России
Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / Global Look PressAvishek Das / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как заявил Клегг, Facebook будет делать все возможное, чтобы восстановить работу на российской территории.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Там объяснили, что такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. До этого компания Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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