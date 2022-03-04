На обратную сторону Луны рухнет обломок ракеты

Сегодня, 4 марта, на обратную сторону Луны упадет обломок ракеты, запущенной с Земли около восьми лет назад. По расчетам ученых, обломок ступени ракеты-носителя рухнет в районе лунного кратера Герцшпрунг в 15.25 по московскому времени.
«Удар станет первым случаем, когда космический мусор случайно врежется в лунную поверхность», - сообщает издание Space.com.
Эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл назвал предстоящее событие «довольно интересным».
«Если говорить об обломках, находящихся на высокой околоземной орбите, то, вероятно, это происходит раз в десять лет или около того, но впервые мы (заранее) заметили, что это произойдет», - цитирует специалиста РИА «Новости». Он также отметил, что столкновение не окажет ни малейшего влияния ни на Луну, ни на Землю.
Кстати, ученые до сих пор не уверены обломок от какой ракеты упадет на наш спутник. Существует две версии – это либо первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2015 году, либо стартовавшая с Земли в 2014 году ступень китайской ракеты Chang'e-5.
Ранее Роскосмос сообщал, что крупный астероид приближается к нашей планете и пролетит мимо нее 4 марта.