На обратную сторону Луны рухнет обломок ракеты

«Если говорить об обломках, находящихся на высокой околоземной орбите, то, вероятно, это происходит раз в десять лет или около того, но впервые мы (заранее) заметили, что это произойдет», - цитирует специалиста РИА «Новости». Он также отметил, что столкновение не окажет ни малейшего влияния ни на Луну, ни на Землю.