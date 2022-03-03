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29 минут назад

Рогозин: вина за развал космического сотрудничества лежит на плечах США и их союзников

ТАССТАССиещё 2

Вина за развал космического сотрудничества лежит на плечах США, Великобритании, Франции, Германии. Об этом заявил в четверг в эфире Первого канала глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин пообещал США ущерб в миллиарды долларов
Фото: ТАССТАСС

"Я также являюсь специальным представителем президента по международному космическому сотрудничеству, которого теперь больше нет, - сказал он. - Вина за развал космического сотрудничества, той взаимопомощи, которая десятилетиями даже во время холодной войны складывалась, лежит полностью на плечах Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии. Эти страны уничтожили то, что создавалось человечеством с таким трудом, что создавалось кровью и потом тех людей, которые осваивали космос".

Рогозин также заявил, что "ненавидит людей, которые это допустили".

"Это мои личные враги. Они попытались сделать так, чтобы моя страна стала нищей, люди потеряли работу, а мы потеряли такую отрасль, как ракетно-космическая", - отметил он.

Он добавил, что отказ Роскосмоса поставлять ракетные двигатели приведет к ущербу в миллиарды долларов для космической отрасли США.

"Ущерб, я могу сказать, <…> это миллиарды долларов", - сказал он.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Первый канал,
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