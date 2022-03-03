Рогозин пообещал США ущерб в миллиарды долларов

"Я также являюсь специальным представителем президента по международному космическому сотрудничеству, которого теперь больше нет, - сказал он. - Вина за развал космического сотрудничества, той взаимопомощи, которая десятилетиями даже во время холодной войны складывалась, лежит полностью на плечах Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии. Эти страны уничтожили то, что создавалось человечеством с таким трудом, что создавалось кровью и потом тех людей, которые осваивали космос".