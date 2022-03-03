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54 минуты назад

Нейросеть поможет быстро найти рак

Lenta.ruLenta.ru

Нейросети помогли ученым быстро обнаружить редкие биомаркеры рака и предсказать заболевание. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Нейросеть поможет быстро найти рак
Фото: EPAEPA

Журналисты медиа проанализировали цикл статей в журнале Cancer Biomarkers, посвященных новым способам обнаружения рака. Авторы материалов рассказали, что искусственный интеллект, глубокое и машинное обучение изменили подходы к диагностике и лечению онкологических заболеваний. Новые методы включают эффективное выявление рака на ранней стадии, определение локализации конкретной опухоли, помощь в назначении соответствующих терапевтических вариантов.

Специалисты отметили, что существующие нейросети по диагностированию онкологических заболеваний нуждаются в доработке, в том числе из-за недостаточно полных баз с биомаркерами.

«Алгоритмы дают предвзятые ответы, когда данные, на которых они обучаются, нерепрезентативны или неполны», — уточнили ученые.

В качестве примера усовершенствованного искусственного интеллекта специалисты рассказали о модели для выявления лиц с риском развития аденокарциномы протоков поджелудочной железы. Получившаяся нейросеть была точна в диагностировании заболеваний в 86 процентах случаев.

«Существует постоянная острая необходимость в более эффективных стратегиях для улучшения раннего выявления рака. Было показано, что передовые системы искусственного интеллекта повышают чувствительность и специфичность при интерпретации как визуализирующих, так и не визуализирующих данных», — отметила соавтор одной из научных работ доктор Карин Родланд (Karin Rodland).

В конце февраля ученые MIT описали нейросеть G-Net, которая предсказывает течение болезни пациента при различных способах лечения. Искусственный интеллект использует рекуррентные нейронные сети (RNN), что позволяет им лучше моделировать временные последовательности со сложной и нелинейной динамикой.

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