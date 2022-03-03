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43 минуты назад

Эксперт оценил потери РФ из-за прекращения запусков спутников OneWeb с Байконура

Елена Прошина

Потери России из-за приостановки запусков спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур составят порядка 330 млн долларов. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Они должны запустить 600 спутников. Все спутники запускаются либо нами с Байконура, либо нашими ракетами "Союз" с Куру (космодром, расположенный во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки - прим. ред.). К настоящему моменту запущено 400 спутников. Вся сделка оценивается 1 миллиард долларов. То есть мы теряем треть от этого миллиарда - около 330 миллионов долларов, а OneWeb придется искать другие ракеты. Возможно, придется идти на поклон к своему конкуренту (главе компании SpaceX Илону) Маску», - отметил эксперт.

Моисеев вместе с тем выразил мнение, что OneWeb «концу года должна сориентироваться и продолжить запуски».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет запускать спутники OneWeb, если Европа и США будут использовать их в военных целях. В госкорпорации также отмечали, что выход британского правительства из состава акционеров OneWeb является условием для запуска спутников 5 марта. После этого совет директоров компании проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур.

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