Эксперт оценил потери РФ из-за прекращения запусков спутников OneWeb с Байконура

Потери России из-за приостановки запусков спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур составят порядка 330 млн долларов. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Они должны запустить 600 спутников. Все спутники запускаются либо нами с Байконура, либо нашими ракетами "Союз" с Куру (космодром, расположенный во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки - прим. ред.). К настоящему моменту запущено 400 спутников. Вся сделка оценивается 1 миллиард долларов. То есть мы теряем треть от этого миллиарда - около 330 миллионов долларов, а OneWeb придется искать другие ракеты. Возможно, придется идти на поклон к своему конкуренту (главе компании SpaceX Илону) Маску», - отметил эксперт.
Моисеев вместе с тем выразил мнение, что OneWeb «концу года должна сориентироваться и продолжить запуски».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет запускать спутники OneWeb, если Европа и США будут использовать их в военных целях. В госкорпорации также отмечали, что выход британского правительства из состава акционеров OneWeb является условием для запуска спутников 5 марта. После этого совет директоров компании проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур.