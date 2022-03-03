Эксперт оценил потери РФ из-за прекращения запусков спутников OneWeb с Байконура

«Они должны запустить 600 спутников. Все спутники запускаются либо нами с Байконура, либо нашими ракетами "Союз" с Куру (космодром, расположенный во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки - прим. ред.). К настоящему моменту запущено 400 спутников. Вся сделка оценивается 1 миллиард долларов. То есть мы теряем треть от этого миллиарда - около 330 миллионов долларов, а OneWeb придется искать другие ракеты. Возможно, придется идти на поклон к своему конкуренту (главе компании SpaceX Илону) Маску», - отметил эксперт.