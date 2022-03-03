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38 минут назад

В России вырос спрос на смартфоны

Lenta.ru

Продажи смартфонов в России в феврале 2022 года выросли на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ажиотажного спроса на гаджеты не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ситилинка».

В России вырос спрос на смартфоны
Фото:  «Комсомольская правда» / Global Look Press «Комсомольская правда» / Global Look Press

В тройку самых популярных смартфонов в «Ситилинке» вошла продукция компаний Apple, Xiaomi и Samsung, при этом предпочтения россиян в сравнении с прошлым годом не изменились.

В «Связном» сообщили, что в России в феврале было реализовано 2,95 миллиона смартфонов на сумму порядка 72,3 миллиарда рублей, что на 15,5 и 39,5 процента больше чем за аналогичный период прошлого года. В Tele2 отметили, что предпочтения покупателей меняются — они стали делать выбор в пользу более дорогих устройств, которые прослужат дольше.

Ранее в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщили, что страна продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику несмотря на санкции США, поскольку они не распространяются на эти товары южнокорейского производства.

По итогам переговоров США и Южной Кореи американские власти решили, что смартфоны, машины и бытовую технику будут рассматривать в качестве исключения из санкций, так как они предназначены массовому потребителю. Однако эти предметы экспорта «не должны оказаться в распоряжении вооруженных сил».

Наука и техника,Tele2,Apple,
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