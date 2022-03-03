Назван вариант в случае ухода Microsoft из России

Если компания Microsoft уйдет с российского рынка, то это приведет к переходу пользователей на операционную систему Linux. Такого мнения придерживается заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Он рассказал РИА «Новости» о двух базовых сценариях.

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Первый — блокировка всего ПО компании — тогда произойдет переход на Linux и пиратское ПО в России. Но Пермяков считает что такой шаг Microsoft – маловероятен.

Если игровые приставки работать не будут, также придется перепрошивать их на Linux, указал эксперт. По его словам, этой займет полгода-год.

Второй сценарий — закрытие в России представительства компании, в таком случае закупленное ПО продолжит работать, новые закупки будут производиться через посредников по очень высоким ценам. Такое развитие событий также может спровоцировать переход на Linux.

Но игровые приставки продолжат работать.

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