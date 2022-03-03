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10 часов назад

Назван вариант в случае ухода Microsoft из России

Газета.Ru

Если компания Microsoft уйдет с российского рынка, то это приведет к переходу пользователей на операционную систему Linux. Такого мнения придерживается заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Он рассказал РИА «Новости» о двух базовых сценариях.

Назван вариант в случае ухода Microsoft из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый — блокировка всего ПО компании — тогда произойдет переход на Linux и пиратское ПО в России. Но Пермяков считает что такой шаг Microsoft – маловероятен.

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Если игровые приставки работать не будут, также придется перепрошивать их на Linux, указал эксперт. По его словам, этой займет полгода-год.

Второй сценарий — закрытие в России представительства компании, в таком случае закупленное ПО продолжит работать, новые закупки будут производиться через посредников по очень высоким ценам. Такое развитие событий также может спровоцировать переход на Linux.

Но игровые приставки продолжат работать.

Ранее компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.

На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

До этого компания BMW приостановила производство автомобилей в России, также прекращаются их поставки на российский рынок.

Накануне американские логистические компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок на территорию России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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