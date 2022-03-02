В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
18 часов назад

Рогозин ответил на санкции США фразой «око за око»

Lenta.ru

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Рогозин ответил на санкции США фразой «око за око»
Фото: ТАССТАСС

«Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око», — написал глава «Роскосмоса.

Ранее Белый дом заявил, что США вместе с союзниками введут полные блокирующие санкции против оборонного сектора России. В администрации уточнили, что в список будут включены 22 предприятия, в том числе производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Также под дополнительные санкции попадут организации, «поддерживающие вооруженные силы России и Белоруссии».

24 февраля Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин объявил об этом в обращении, сославшись на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Наука и техника,Санкции,Санкции США,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители