Рогозин ответил на санкции США фразой «око за око»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ответит на санкции США против оборонного сектора и добывающей отрасли. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око», — написал глава «Роскосмоса.

Ранее Белый дом заявил, что США вместе с союзниками введут полные блокирующие санкции против оборонного сектора России. В администрации уточнили, что в список будут включены 22 предприятия, в том числе производящие боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Также под дополнительные санкции попадут организации, «поддерживающие вооруженные силы России и Белоруссии».