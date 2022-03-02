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20 часов назад

Популярная в России соцсеть запустила новую функцию

Lenta.ru

Популярная в России социальная сеть Instagram добавила функцию автоматически генерируемых субтитров для видео в ленте пользователей. Об этом представители платформы сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter.

Популярная в России соцсеть запустила новую функцию
Фото: ShutterstockShutterstock

Автоматические субтитры запустились на 17 языках. Согласно TechCrunch, в перечень попали английский, русский, японский, испанский, французский, немецкий и другие языки. В дальнейшем соцсеть планирует расширить список.

Юзерам доступна возможность самостоятельно включать и отключать субтитры для публикуемых ими видео, пользуясь разделом расширенных настроек. Также отмечается, что искусственный интеллект, позволяющий создавать субтитры, будет обучаться и улучшаться.

Новая опция, как заявили в Instagram, делает платформу более доступной для глухих и слабослышащих пользователей. Ранее создателям видео приходилось самостоятельно добавлять субтитры к роликам в ленте. Автоматические субтитры были доступны лишь для сторис.

Ранее сообщалось, что Instagram изменил длительность дневных лимитов на пребывание в приложении. Соответствующий минимальный период стал равен 30 минутам.

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