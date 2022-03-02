Рогозин рассказал об ответе Роскосмоса на санкции

Роскосмос будет жестко отвечать на западные санкции против ракетно-космической отрасли России. Об этом заявил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу RT.
"Сейчас мы столкнулись с тем, что европейцы повторили эти санкции. Очевидно совершенно, что их задача - обрушить российскую ракетно-космическую отрасль. Мы это воспринимаем как войну, объявленную против нас. Соответственно, будем отвечать точно так же, крайне жестко", - сказал он.
В ответ на санкции Роскосмос усилит российские орбитальные группировки наблюдения, связи, навигации, сообщил Рогозин.