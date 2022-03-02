Рогозин рассказал об ответе Роскосмоса на санкции

"Сейчас мы столкнулись с тем, что европейцы повторили эти санкции. Очевидно совершенно, что их задача - обрушить российскую ракетно-космическую отрасль. Мы это воспринимаем как войну, объявленную против нас. Соответственно, будем отвечать точно так же, крайне жестко", - сказал он.