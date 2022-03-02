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40 минут назад

Найден способ спасти человечество с помощью камней

Lenta.ru

В США нашли способ уменьшить уровень загрязнения окружающей среды с помощью камней. Ученые из Колумбийского университета провели эксперимент и установили, что некоторые виды твердой горной породы могут помочь человечеству избежать климатической катастрофы.

Найден способ спасти человечество с помощью камней
Фото: James St. JohnJames St. John

Во время выветривания горных пород происходит минерализация углерода — химическая реакция, в ходе которой углерод из углекислого газа поглощается минералом. Таким образом камни способны хранить в себе вредный для экологии углерод несколько тысяч лет. Считалось, что способность горных пород сдерживать углерод сильно ограничена, ведь в процессе минерализации поры в камне закрываются, что в дальнейшем мешает углекислому газу попасть внутрь. Однако новое исследование показало, что в некоторых видах горных пород во время минерализации образуются кристаллы, которые расширяют камень и способствуют появлению новых трещин — примером такой горной породы является оливин. Благодаря этому минерал может поглощать гораздо больше углерода.

«Теперь мы надеемся найти способ оптимизировать этот процесс, чтобы запустить несколько тестовых проектов», — заявила геолог из Колумбийского университета Каталина Санчез-Роа. По ее словам, альтернативой сдерживанию углерода в камнях являются подземные резервуары, в которые помещают газообразный или растворенный углекислый газ. Минус таких резервуаров в том, что может произойти утечка. В то же время минерализированный углерод стабильно сохраняется в твердом виде очень долго и не может попасть обратно в атмосферу.

В 2021 году содержание углекислого газа в воздухе достигло рекордного уровня. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра океанологических и землеустроительных исследований в Сан-Диего, 419 частиц воздуха из миллиона представлены углекислым газом.

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