Найден способ спасти человечество с помощью камней

Во время выветривания горных пород происходит минерализация углерода — химическая реакция, в ходе которой углерод из углекислого газа поглощается минералом. Таким образом камни способны хранить в себе вредный для экологии углерод несколько тысяч лет. Считалось, что способность горных пород сдерживать углерод сильно ограничена, ведь в процессе минерализации поры в камне закрываются, что в дальнейшем мешает углекислому газу попасть внутрь. Однако новое исследование показало, что в некоторых видах горных пород во время минерализации образуются кристаллы, которые расширяют камень и способствуют появлению новых трещин — примером такой горной породы является оливин. Благодаря этому минерал может поглощать гораздо больше углерода.