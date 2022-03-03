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16 часов назад

От Telegram потребовали удалить боты с информацией о российских военнослужащих

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Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить боты, предлагающие информацию о военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор предъявил претензии к Telegram
Фото: ReutersReuters

«Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что требование об удалении выявленных ресурсов уже отправлено в Telegram.

Ранее в Госдуму внесли поправки о наказании за фейки о действиях ВС России.

«Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание [составит] до 15 лет лишения свободы», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

1 марта сообщалось, что в России был запущен ресурс «Объясняем.рф» с проверенной информацией на фоне фейков и слухов. Решение о создании портала принял председатель правительства Михаил Мишустин.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. После этого Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации и пригрозил блокировкой за распространение фейков.

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