Эксперт оценил перспективы работы техники Apple в России

Техника Apple будет работать в России даже в условиях ограничений со стороны компании, в худшем случае санкции могут коснуться обновления софта, но и при таком раскладе событий техника продолжит работать. Об этом заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.

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«Она (техника Apple – ред.) будет работать, никаких санкций на уже купленную технику распространятся не может, история не знает таких примеров. Санкции могут распространятся на обновление софта, если они будут введены, но и в данном случае техника продолжит работать», — пояснил эксперт.

Также он не прогнозирует роста серого рынка поставок техники Apple в Россию.

«Неоткуда ввозить. Торговая блокада предполагает, что количество «чемоданных» перевозок тоже упадет, потому что граница закрыта де-факто и привозить неоткуда. Серый рынок не вырастет, его не будет. По крайней мере сейчас это так», — указал Муртазин.

По его словам, азиатским брендам также не удастся заменить товары от Apple из-за торговой блокады.

Во вторник, 1 марта, американская компания Apple приостановила продажи своей техники в России. В этот же день Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» отображается «в настоящее время недоступно». В среду, 2 марта, магазины re:Store в Москве оказались закрыты, на некоторых из них появились объявления «по техническим причинам».