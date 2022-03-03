В WhatsApp появится новая функция

Пользователей ждет интересное обновление в популярном мессенджере WhatsApp. Речь идет о новом способе реакции на сообщения.

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Как сообщает сервис WABetaInfo, пользователи получат возможность выбирать для этого смайлики с помощью опции «Реагировать на сообщение», которая появится в меню. Для открытия меню нужно будет нажать на указывающую вниз стрелку.

Также в меню будут опции «Ответить», «Информация о сообщении», «Скачать», «Переслать сообщение» и другие.

Отмечается, что новая функция появится в одном из ближайших обновления.