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1 час назад

В WhatsApp появится новая функция

Свободная прессаиещё 2

Пользователей ждет интересное обновление в популярном мессенджере WhatsApp. Речь идет о новом способе реакции на сообщения.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает сервис WABetaInfo, пользователи получат возможность выбирать для этого смайлики с помощью опции «Реагировать на сообщение», которая появится в меню. Для открытия меню нужно будет нажать на указывающую вниз стрелку.

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Также в меню будут опции «Ответить», «Информация о сообщении», «Скачать», «Переслать сообщение» и другие.

Отмечается, что новая функция появится в одном из ближайших обновления.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в ходе специального исследования выяснилось, насколько быстрых ответов в мессенджерах ждут россияне.

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