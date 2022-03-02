Стоунхендж мог служить календарем

Новое изучение британского Стоунхенджа показывает, что он мог функционировать подобно солнечному календарю, используемому в Древнем Египте и основанному на годе, состоящем из 365,25 суток. При этом каждый из камней так называемого большого сарсенового круга представлял собой день месяца из 30 дней. Сейчас осталось 17 вертикальных сарсеновых блоков, а когда-то их было 30. Статья об этом опубликована в журнале Antiquity.

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Предположение о том, что Стоунхендж служил календарем для древних землевладельцев, возникло уже давно — оно основано прежде всего на совпадении его основной оси симметрии с линией, по которой солнечный свет проходит во время летнего и зимнего солнцестояний. Однако подробности о том, как именно работала вся эта календарная система, оставались невыясненными. Автор новой статьи, британский исследователь Тим Дарвилл из Борнмутского университета, считает, что древние строители, обеспечившие возможность отслеживать дни и месяцы года по мегалитам, построили его единовременно по точному предварительному замыслу, так как большинство сарсеновых камней были добыты в одном и том же месте в 25 км от самой этой площадки и помещены в Стоунхендж примерно в одно и то же время.

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Идея календаря, состоящего из 30-дневных циклов с дополнительным «вставочным» месяцем из пяти дней в настоящее время может казаться непривычной, однако она неоднократно возникала в земной истории и получила свое воплощение в самых разных местах, в том числе в Древнем Египте примерно с 2700 года до н.э. Другие подобные солнечные календари возникали также в Восточном Средиземноморье примерно в то время. Эти примеры навели Дарвилла на мысль, что пять трилитов в Стоунхендже могли означать пятидневное празднование середины зимы, и эта мысль подкрепляется еще и тем фактом, что самый высокий камень в монументе, часть одного из трилитов, указывает на восход солнца в день зимнего солнцестояния.

Сходство между календарем Стоунхенджа и календарем Древнего Египта наводит на мысль о том, что подобная календарная система могла прийти издалека, а недавние археологические находки говорят о том, что дальние путешествия и установление трансконтинентальных торговых путей в те времена были обычным явлением. Изотопный анализ захоронения знатного лучника из Эймсбери, находящегося в 5 км от Стоунхенджа, показал, что некоторые артефакты из него были изготовлены в Египте около 2000 года до н.э. Однако календарная система Стоунхенджа могла возникнуть и совершенно самостоятельно, без всякого участия египтян.