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46 минут назад

Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками

ТАСС

Все российские центры управления работают в штатном режиме, информация о потере контроля над спутниками не соответствует действительности. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ряд украинских Telegram-каналов распространил информацию о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. По их словам, госкорпорация больше не контролирует свои спутники.

"Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", - написал Рогозин в Twitter.

Глава Роскосмоса заявлял, что каналы управления космической отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС надежно защищены и изолированы от киберпреступников.

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