Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками

Все российские центры управления работают в штатном режиме, информация о потере контроля над спутниками не соответствует действительности. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

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Ранее ряд украинских Telegram-каналов распространил информацию о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. По их словам, госкорпорация больше не контролирует свои спутники.

"Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", - написал Рогозин в Twitter.