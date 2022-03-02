Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками

Все российские центры управления работают в штатном режиме, информация о потере контроля над спутниками не соответствует действительности. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов распространил информацию о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. По их словам, госкорпорация больше не контролирует свои спутники.
"Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", - написал Рогозин в Twitter.
Глава Роскосмоса заявлял, что каналы управления космической отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС надежно защищены и изолированы от киберпреступников.