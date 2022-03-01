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23 часа назад

В России разработали робота-шахматиста

Ferra.ruиещё 1

Специалисты из Московского авиационного института сконструировали робота, который может играть в шахматы. Подробнее о разработке - в материале.

В России разработали робота-шахматиста
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сотрудники кафедры 307 «Цифровые технологии и информационные системы» Московского авиационного института создали робота-шахматиста. По словам ассистента и инженера кафедры Антона Сокольского, прежде всего это учебная разработка. Также это некая альтернатива дорогим промышленным роботам-манипуляторам. Новый робот может играть в шахматы на обычной доске против человека.

Состоит устройство из двух частей. Это блок управления и манипулятор. Кроме того, робот оснащён видеокамерой, снимающей саму игру. Выполняет все ходы робот благодаря нейросети Stockfish, а за перемещение шахматных фигур у него отвечают оригинальные алгоритмы.

На данный момент, по словам экспертов, победить робота никому из его разработчиков не удалось. Также инженеры планируют добавить в устройство голосовой модуль. Благодаря этому игроки смогут разговаривать с роботом в процессе игры.

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