В России разработали робота-шахматиста

Специалисты из Московского авиационного института сконструировали робота, который может играть в шахматы. Подробнее о разработке - в материале.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сотрудники кафедры 307 «Цифровые технологии и информационные системы» Московского авиационного института создали робота-шахматиста. По словам ассистента и инженера кафедры Антона Сокольского, прежде всего это учебная разработка. Также это некая альтернатива дорогим промышленным роботам-манипуляторам. Новый робот может играть в шахматы на обычной доске против человека.

Состоит устройство из двух частей. Это блок управления и манипулятор. Кроме того, робот оснащён видеокамерой, снимающей саму игру. Выполняет все ходы робот благодаря нейросети Stockfish, а за перемещение шахматных фигур у него отвечают оригинальные алгоритмы.