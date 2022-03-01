В центре Пскова нашли древнюю подземную церковь

В Пскове недалеко от Троицкого моста во время ремонта инженерных сетей под землей нашли каменную церковь. Историки пока не могут ее идентифицировать, но по их оценкам, зданию не менее пятисот лет.

Фото: Археологический центр Псковской области Археологический центр Псковской области

Как сообщает Археологический центр Псковской области, в хрониках на участке, где найдена постройка, фигурируют две церкви. Первая носила название церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене, она была построена в 1352 году. К 1701 году здание уже не использовалось по назначению и на этом месте были обустроены земляные укрепления.

Второй вариант - найденная постройка может являться частью Государевой больницы Живоносного Источника у Рыбницких ворот. Несмотря на название, это тоже была церковь, которая также выполняла функции богадельни. В Пскове это первое благотворительное учреждение в истории города. Построено здание было в 1551 году. На планах города XVIII века церковь еще существовала.