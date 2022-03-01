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1 марта

В центре Пскова нашли древнюю подземную церковь

Российская Газетаиещё 1

В Пскове недалеко от Троицкого моста во время ремонта инженерных сетей под землей нашли каменную церковь. Историки пока не могут ее идентифицировать, но по их оценкам, зданию не менее пятисот лет.

В центре Пскова нашли древнюю подземную церковь
Фото: Археологический центр Псковской областиАрхеологический центр Псковской области

Как сообщает Археологический центр Псковской области, в хрониках на участке, где найдена постройка, фигурируют две церкви. Первая носила название церковь Иоанна Богослова на Снетогорском дворе на стене, она была построена в 1352 году. К 1701 году здание уже не использовалось по назначению и на этом месте были обустроены земляные укрепления.

Второй вариант - найденная постройка может являться частью Государевой больницы Живоносного Источника у Рыбницких ворот. Несмотря на название, это тоже была церковь, которая также выполняла функции богадельни. В Пскове это первое благотворительное учреждение в истории города. Построено здание было в 1551 году. На планах города XVIII века церковь еще существовала.

Сейчас ученые провели трехмерное сканирование здания и законсервировали его. В данный момент над обнаруженной церковью проходит проезжая часть.

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