Представлены первые в мире наушники со встроенным градусником

Компания Honor, в рамках анонса линейки смартфонов Magic 4, также представила свои новые беспроводные наушники — Earbuds 3 Pro. Отличительной особенностью девайса стала функция мониторинга температуры тела пользователя.

Фото: Honor Honor

Новая возможность будет очень полезна в условиях пандемии COVID-19, рассказали представители бренда. Работает она достаточно просто — пользователю достаточно трижды коснуться устройства, чтобы оно начало отслеживать температуру. При этом наушники можно настроить таким образом, чтобы они предупреждали владельца, если что-то пойдёт не так.

Важно понимать, что устройство является первым в своём роде — ранее возможность отслеживать данный показатель приписывали лишь новым AirPods. И то, это были лишь слухи.