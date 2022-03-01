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1 марта

Honor представила первые в мире наушники со встроенным градусником

Ferra.ru

Компания Honor, в рамках анонса линейки смартфонов Magic 4, также представила свои новые беспроводные наушники — Earbuds 3 Pro. Отличительной особенностью девайса стала функция мониторинга температуры тела пользователя.

Представлены первые в мире наушники со встроенным градусником
Фото: HonorHonor

Новая возможность будет очень полезна в условиях пандемии COVID-19, рассказали представители бренда. Работает она достаточно просто — пользователю достаточно трижды коснуться устройства, чтобы оно начало отслеживать температуру. При этом наушники можно настроить таким образом, чтобы они предупреждали владельца, если что-то пойдёт не так.

Важно понимать, что устройство является первым в своём роде — ранее возможность отслеживать данный показатель приписывали лишь новым AirPods. И то, это были лишь слухи.

Из прочего можно отметить, что Earbuds 3 Pro имеют функцию активного шумоподавления и автономность до 24 часов. Цена новинки — 199 евро. Дата старта продаж будет названа позднее.

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