В Facebook произошел масштабный сбой

Интернет-пользователи сервиса Facebook из целого ряда стран сообщают о сбое в его работе. Согласно данным сайта Downdetector, 89% пользователей говорят о проблемах в работе приложения, 9% отмечают неполадки с сайтом, еще у 2% проблемы при авторизации.

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Известно, что с проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и других стран.