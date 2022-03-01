В Facebook произошел масштабный сбой

Интернет-пользователи сервиса Facebook из целого ряда стран сообщают о сбое в его работе. Согласно данным сайта Downdetector, 89% пользователей говорят о проблемах в работе приложения, 9% отмечают неполадки с сайтом, еще у 2% проблемы при авторизации.
Известно, что с проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и других стран.
Ранее "СП" писала о том, что взлом сайтов ряда российских СМИ, включая «Свободную прессу», «Коммерсантъ», ТАСС, «Известия» и других мог быть произведен через рекламные модули, полагают специалисты по информационной безопасности компании T.Hunter.