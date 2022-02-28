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28 февраля

Найдено 4,4 миллиона новых галактик

Lenta.ruиещё 1

В Даремском университете (Англия) совместно с международной командой ученых нашли 4,4 миллиона новых космических объектов, состоящих в основном из галактик и черных дыр, а затем нанесли их на карту Северного полушария. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Astronomy and Astrophysics.

Найдено 4,4 миллиона новых галактик
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Обнаружить скопление астрономических объектов специалистам удалось благодаря общеевропейскому низкочастотному массиву радиотелескопов LOFAR, запущенного еще в 2010 году. Эта система состоит из 20 тысяч радиоантенн, находящихся в 52 точках в Европе.

Составленная карта предоставляет высококачественные радиоизображения Вселенной, в которую входят развивающиеся новые звезды, галактики с массивными черными дырами и другие космические объекты. Большая часть этих тел находятся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли.

Чтобы перенести 3500 часов наблюдений на карту ученые использовали современные алгоритмы на высокопроизводительных компьютерах. Такое количество данных заняло около восьми петабайт дискового пространства, что эквивалентно памяти примерно 20 000 ноутбуков.

В мае 2021 года группа международных астрономов создала самую обширную карту темной материи во Вселенной, охватывающую восьмую часть наблюдаемого с Земли неба. Как считают специалисты, новая информация может говорить о том, что гравитация внутри войдов не соответствует существующим законам физики.

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