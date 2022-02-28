Найдено 4,4 миллиона новых галактик

В Даремском университете (Англия) совместно с международной командой ученых нашли 4,4 миллиона новых космических объектов, состоящих в основном из галактик и черных дыр, а затем нанесли их на карту Северного полушария. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Astronomy and Astrophysics.

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Обнаружить скопление астрономических объектов специалистам удалось благодаря общеевропейскому низкочастотному массиву радиотелескопов LOFAR, запущенного еще в 2010 году. Эта система состоит из 20 тысяч радиоантенн, находящихся в 52 точках в Европе.

Составленная карта предоставляет высококачественные радиоизображения Вселенной, в которую входят развивающиеся новые звезды, галактики с массивными черными дырами и другие космические объекты. Большая часть этих тел находятся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли.

Чтобы перенести 3500 часов наблюдений на карту ученые использовали современные алгоритмы на высокопроизводительных компьютерах. Такое количество данных заняло около восьми петабайт дискового пространства, что эквивалентно памяти примерно 20 000 ноутбуков.