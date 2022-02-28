В США предложили Европе замену «Роскосмоса»

Европейский оператор Arianespace для запуска космических аппаратов вместо российской ракеты «Союз-2» мог бы использовать американский носитель Falcon 9, предлагает Teslarati.

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Американское издание напоминает, что приостановка запуска «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане «потенциально откладывает несколько предстоящих европейских запусков на неопределенный срок».

Согласно публикации, Европа могла бы заменить «Роскосмос» на SpaceX, поскольку американская компания United Launch Alliance (ULA) не располагает свободными ракетами, а европейский носитель Ariane 6 начнет регулярные старты минимум через год.

«SpaceX может быть единственным западным пусковым оператором в мире, способным заполнить пробел», — заключает Teslarati.

26 февраля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.