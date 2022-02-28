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28 февраля

В США предложили Европе заменить «Роскосмос» на SpaceX

Lenta.ru

Европейский оператор Arianespace для запуска космических аппаратов вместо российской ракеты «Союз-2» мог бы использовать американский носитель Falcon 9, предлагает Teslarati.

В США предложили Европе замену «Роскосмоса»
Фото: ReutersReuters

Американское издание напоминает, что приостановка запуска «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане «потенциально откладывает несколько предстоящих европейских запусков на неопределенный срок».

Согласно публикации, Европа могла бы заменить «Роскосмос» на SpaceX, поскольку американская компания United Launch Alliance (ULA) не располагает свободными ракетами, а европейский носитель Ariane 6 начнет регулярные старты минимум через год.

«SpaceX может быть единственным западным пусковым оператором в мире, способным заполнить пробел», — заключает Teslarati.

ЕКА отказалось от переговоров с Рогозиным

26 февраля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.

25 февраля Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций в отношении России из-за специальной операции в Донбассе.

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