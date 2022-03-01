В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 марта

У животных нашли унаследованную от бактерий ДНК

Lenta.ruиещё 2

Ученые Морской биологической лаборатории (США) обнаружили у животных новую систему модификации ДНК, которая унаследована от бактериальных микроорганизмов. До сих пор у человека и других эукариот были известны только две эпигенетические метки, которые регулируют активность генов во время эмбрионального развития. Об открытии, подробно раскрывающемся в журнале Nature Communications, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

У животных нашли унаследованную от бактерий ДНК
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эпигенетическая метка была выявлена у бделлоидных или пиявковидных коловратков, которые, как известно, способны захватывать чужеродные гены. По словам ученых, коловратки около 60 миллионов лет назад случайно захватили бактериальный ген, что привело к появлению нового эпигенетического механизма регуляции. Это первый случай, когда было продемонстрировано, что горизонтально перенесенный ген изменяет систему регуляции генов у эукариот.

До сих пор считалось, что горизонтально перенесенные гены предпочтительно являются операционными генами, а не регуляторными генами. У бделлоидных коловраток бактериальный ген слился с эукариотическим геномом таким образом, что он сформировал участок ДНК, кодирующий функциональный фермент метилтрансферазу, регулирующий мобильные генетические элементы — транспозоны. Транспозоны способны размножаться в пределах генома, повреждая гены, поэтому их контроль необходим для выживания клеток и организма в целом. Наличие трех эпигенетических меток контроля приводит к тому, что у бделлоидных коловраток содержание транспозонов ниже, чем у других эукариот.

Две ранее известные эпигенетические метки у эукариот характеризуются добавлением метильной группы (CH3) к цитозину или аденину. Недавно открытая метка команды также является модификацией цитозина, однако присоединение метильной группы происходит так же, как и у бактерий. Это повторяет ранние эволюционные события более двух миллиардов лет назад, когда у ранних эукариот появились первые эпигенетические механизмы.

Наука и техника,Американские ученые,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители