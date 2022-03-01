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28 февраля

Раскрыты сроки релиза шлема виртуальной реальности PlayStation VR2

Ferra.ruиещё 2

Ещё в 2021 году Sony объявила о работе над новым шлемом виртуальной реальности. В начале 2022-го компания раскрыла название устройства — PSVR2.

Раскрыты сроки релиза шлема PlayStation VR2
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же в сети появилась информация о том, когда стоит ждать релиза устройства. Если ранее инсайдеры говорили о «конце 2022 года», то свежие данные гласят о «начале 2023-го». По крайней мере, такой позиции придерживаются эксперты PSVR Without Parole.

Сообщается, что одной из причин переноса является желание Sony дождаться, когда PlayStation 5 окажется на руках у как можно большего числа игроков. Учитывая, что консоль всё ещё остаётся дефицитной, такой подход имеет смысл.

Напомним, что релиз PS5 состоялся ещё осенью 2020 года. С тех пор игровая приставка так и не попала в широкую и свободную продажу.

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