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1 час назад

Источник: ЕКА отказалось от переговоров с Рогозиным по "ЭкзоМарсу"

ТАСС

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от переговоров с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, которые должны были пройти в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

ЕКА отказалось от переговоров с Рогозиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европейское космическое агентство проинформировало Роскосмос об отказе от проведения телеконференции между генеральными директорами двух ведомств Йозефом Ашбахером и Дмитрием Рогозиным, которые ранее были инициированы ЕКА", - отметил собеседник агентства.

Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли "санкциями Альцгеймера"

По словам источника, на переговорах должны были обсуждаться санкции в отношении ракетно-космического центра "Прогресс" и головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, а также сотрудничество, в частности по проекту "ЭкзоМарс".

В субботу глава Роскосмоса в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 28 февраля планирует обсудить с руководством ЕКА санкции, затрагивающие космические предприятия России, а также перспективы совместных космических миссий. Он подчеркнул, что Россия хотела бы провести совместную с Европой миссию "ЭкзоМарс", запуск которой запланирован на сентябрь.

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