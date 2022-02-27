ЕКА отказалось от переговоров с Рогозиным

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от переговоров с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, которые должны были пройти в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Европейское космическое агентство проинформировало Роскосмос об отказе от проведения телеконференции между генеральными директорами двух ведомств Йозефом Ашбахером и Дмитрием Рогозиным, которые ранее были инициированы ЕКА", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, на переговорах должны были обсуждаться санкции в отношении ракетно-космического центра "Прогресс" и головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, а также сотрудничество, в частности по проекту "ЭкзоМарс".