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2 часа назад

Дуров передумал  отключать Telegram-каналы

Елена Прошина

Павел Дуров заявил, что передумал отключать Telegram-каналы из-за массы дезинформации вокруг украинского кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дуров передумал отключать Telegram-каналы
Фото: ReutersReuters

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры», - написал Дуров.

При этом он попросил перепроверять и бездумно не принимать на веру данные, которые публикуют каналы «в этот непростой период».

Дуров может ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине

Сегодня Дуров заявил, что может ограничить работу Telegram-каналов. По его словам, они все чаще становятся источником непроверенной информации вокруг украинского кризиса. При этом у администрации сервиса нет возможности проверять достоверность публикуемой информации.

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