Дуров передумал  отключать Telegram-каналы

Павел Дуров заявил, что передумал отключать Telegram-каналы из-за массы дезинформации вокруг украинского кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры», - написал Дуров.
При этом он попросил перепроверять и бездумно не принимать на веру данные, которые публикуют каналы «в этот непростой период».
Сегодня Дуров заявил, что может ограничить работу Telegram-каналов. По его словам, они все чаще становятся источником непроверенной информации вокруг украинского кризиса. При этом у администрации сервиса нет возможности проверять достоверность публикуемой информации.