Meta ограничит доступ к аккаунтам RT и Sputnik на территории ЕС

Один из вице-президентов Meta (ранее Facebook) Ник Клегг заявил, что компания ограничит доступ к аккаунтам телеканала RT и информационного агентства Sputnik на территории Европейского союза в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы получили запросы от ряда государств и Евросоюза на принятие дальнейших шагов в отношении российских государственных СМИ. Учитывая исключительность нынешней ситуации, мы ограничим доступ к RT и Sputnik", — заявил Клегг.

Ранее министр коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Няньес заявил, что, устанавливая цензуру российских СМИ, ЕС не стесняется замалчивать и запрещать неудобные мнения, меры против российских телеканалов нарушают права европейцев на получение информации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.