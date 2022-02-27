Илон Маск ответил на предупреждение Рогозина о падении МКС

Илон Маск отреагировал на предупреждение генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о последствиях блокировки Соединенными Штатами сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в Twitter.

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Маск ответил картинкой с логотипом своей компании SpaceX на вопрос Рогозина о том, кто защитит МКС от схождения с орбиты и падения на территорию США или Европы.

Ранее бизнесмен также заявил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.